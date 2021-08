Il narcos con pistola e 'mezzo milione di cocaina'

Otto chili di cocaina, che sarebbero fruttati anche più di 500mila euro, una pistola semiautomatica, proiettili e oltre 25mila euro in contanti. Con questo 'equipaggiamento' venerdì 27 agosto, nel pomeriggio, è stato fermato il giovane narcotrafficante che la guardia di finanza ha arrestato in flagranza dopo un inseguimento.

L'indagine era partita a Paderno (Milano) e si è conclusa nella Bergamasca con l'arresto dell'uomo. A finire in manette, dopo essere stato trovato in possesso di 8,3 chili di cocaina, è stato un 24enne marocchino. Le fiamme gialle di Paderno Dugnano e Gorgonzola lo avevano individuato dopo diversi appostamenti e pedinamenti, decidendo di sottoporlo a un controllo. Per sfuggire, il ragazzo ha tentato la fuga speronando l'auto dei finanzieri. Ne è scaturito un inseguimento durato cinque chilometri, che si è concluso su una strada a fondo chiuso, in provincia di Bergamo.

Prima di essere bloccato, il fuggitivo ha danneggiato una seconda auto della finanza e altri veicoli parcheggiati, venendo poi bloccato. Nella sua auto durante la perquisizione sono stati trovati la droga, nascosta sotto un sedile, il denaro, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio. A quel punto il 24enne, trovato in possesso anche di un’arma da fuoco clandestina e relative munizioni, è stato condotto in carcere a Bergamo.