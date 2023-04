Il narcos catturato dopo un inseguimento in tangenziale in contromano

Un trafficante di droga è stato arrestato dopo un lungo inseguimento a Milano. L'accaduto nella notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile tra via San Giusto, zona San Siro, la A7, imboccata in contromano ad altra velocità dall'auto in fuga, e la zona di Famagosta.

A finire in manette con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale un 29enne e un 33enne, entrambi marocchini e con precedenti per spaccio. Il primo, esponente di spicco del traffico di droga nei boschi dell’area prealpina lombarda, era ricercato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L'inseguimento è iniziato intorno alle 4, quando i due pusher hanno forzato un posto di controllo dei carabinieri in via San Giusto con la loro Volkswagen Passat.

L'auto ha proseguito la fuga, ad alta velocità, fino a imboccare la tangenziale ovest, dove, con una manovra improvvisa, ha invertito la marcia, percorrendo il tratto autostradale dell’A7 in contromano fino a viale Famagosta. Qui il conducente ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro il guard rail in piazza Maggi. A quel punto i due stranieri hanno cercato di scappare a piedi ma sono stati circondati e bloccati dai militari del nucleo radiomobile.

Il 29enne è stato poi portato a San Vittore dopo essere stato identificato come un narcos di spicco nell'organizzazione per lo spaccio nei boschi del Varesotto. Sui di lui pendeva un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Varese lo scorso ottobre a seguito di un'indagine dei carabinieri di Luino (Va). Probabilmente, l'uomo era stato costretto a lasciare le aree boschive dove era attivo per via delle perlustrazioni dei militari, supportati dagli squadroni eliportati cacciatori di Calabria e Sardegna. Nei giorni scorsi, peraltro, erano stati scoperti due bivacchi dove veniva preparato e smistato lo stupefacente e un 21enne, che viveva in clandestinità nei boschi, era finito agli arresti.