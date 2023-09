Sniffa coca, dà di matto e confessa alla polizia di essere un narcos

Tra urla e cestini rovesciati, in un momento di totale follia ma di evidente sincerità, si è lasciato sfuggire davanti ai poliziotti di essere un trafficante di droga. Non solo, ormai trascinato dalla corrente dell'onestà, ha pure confessato di avere nascosto 7 chilogrammi di hashish all'interno della sua auto, parcheggiata in un hotel. Fortunati, ma non increduli, gli agenti della polizia di Stato intervenuti hanno deciso di andare a controllare davvero. Ed effettivamente le cose stavano così come aveva detto l'uomo, un 37enne italiano. In auto c'erano 70 panetti di hashish sistemati in 14 confezioni da 5.

A tradire il narcotrafficante, come lui stesso racconta ai poliziotti, è stata una dose di cocaina consumata durante la nottata tra mercoledì e giovedì, mentre era ospite in un hotel di via Principe Eugenio, a Milano. Alle 2, la reception dell'albergo chiama la polizia per chiedere un loro intervento perché il 37enne ha dato di matto. Il suo show, iniziato in hotel, nel frattempo si è spostato in strada, dove ha rovesciato diversi cestini della spazzatura.

Quando arrivano le volanti dell'Upg (Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico) della questura, lo trovano ancora agitatissimo. Corre lungo i binari del tram tra via Cenisio e via Messina. Lì, davanti agli agenti, inizia la sua incredibile confessione. Tutto corrisponde. L'auto parcheggiata in hotel, la droga imboscata e la sua - finora rimasta nascosta - professione. L'arresto per possesso e spaccio di sostanza stupefacente è solo il passo successivo.