Il narghilè club con un piano abusivo e i lavoratori in nero

Un piano praticamente inesistente, almeno sulle carte. Lavoratori in nero e senza documenti. E norme di sicurezza totalmente ignorate. Un club narghilè di San Giuliano Milanese è stato multato con una maxi sanzione di 10mila euro al termine di un controllo portato a termine nella notte tra giovedì e venerdì da carabinieri e polizia locale.

Nelle ultime settimane, i residenti di via Emilia avevano più volte segnalato il locale agli agenti - guidati da Fabio Allais - per i rumori e gli schiamazzi che arrivavano fino a notte fonda. Così, verso le 22 militari e ghisa hanno improvvisato il blitz identificando all'interno 30 persone, di cui 4 irregolari in Italia e per questo denunciate. Uno degli uomini, stando a quanto accertato, veniva impiegato come cameriere proprio nel bar, tanto che i titolari sono stati indagati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Loro stessi dovranno anche rispondere dell'accusa di aver utilizzato due lavoratori senza regolare contratto.

Agenti e carabinieri hanno poi scoperto che al piano inferiore, raggiungibile attraverso una scala abusiva, era stata creata una seconda sala totalmente illegale. I proprietari saranno quindi denunciati anche per l'abuso edilizio mentre lo scantinato è stato sequestrato. Durante il blitz, militari e polizia locale hanno anche riscontrato altre irregolarità amministrative, tra cui la mancanza di impianti di riciclo dell'aria e violazioni in materia di somministrazione degli alcoolici.