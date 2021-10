Per due anni nasconde il cadavere della madre nell'armadio per percepire la sua pensione

Per quasi due anni ha tenuto il cadavere della madre nell'armadio di casa, per poter prendere la sua pensione di circa 1.700 euro. Non è la scena di un film ma è quanto hanno scoperto i carabinieri della Compagnia di Corsico nella tarda serata di sabato 16 ottobre in un'abitazione di Buccinasco (Milano), dove era stata appunto segnalata la presenza della salma di una donna occultata da tempo.

A dare la "soffiata", poche ore prima, era stata una donna, convivente del figlio. Si era presentata presso una Stazione Carabinieri della Provincia di Pavia, per riferire di avere appreso dal suo compagno, un 50enne incensurato, che dopo la morte della madre 80enne, avvenuta nel novembre 2019 per cause naturali, ne aveva occultato il cadavere all'interno di un armadio della casa di Buccinasco. L'uomo, stando a quanto riferito dai militari, lo avrebbe fatto esclusivamente per poter continuare a percepire la pensione dell'anziana madre.

Figlio ammette di aver nascosto il cadavere della madre nell'armadio

Rintracciato poco dopo e portato presso gli uffici della stazione carabinieri di Buccinasco, il 50enne ha ammesso tutto. L'uomo ha spiegato di aver murato la madre defunta nell'armadio della camera da letto alcuni giorni dopo la sua morte, avvolgendo il cadavere in sacchi di plastica che aveva ricoperto di argilla e legno.

Le attività di sopralluogo sono state effettuate da personale del Nucleo Investigativo di Milano alla presenza del medico legale, il quale ha richiesto l'intervento di personale del laboratorio di antropologia e odontologia forense dell'Istituto di Medicina Legale di Milano. La salma sarà traslata per l'esame autoptico.

Nel frattempo, spiegano dall'Arma, l'abitazione è stata sequestrata su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. È stato anche disposto il sequestro dei conti correnti del 50enne, denunciato in stato di libertà per i reati di occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.