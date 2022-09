Neonata morta poco dopo il parto: l'accusa ai medici, "troppi errori"

La bambina, appena nata al San Paolo di Milano, morì per una grave anossia dopo un tentativo di rianimazione effettuato alla Mangiagalli, senza successo. Circa un anno dopo, a inchiesta aperta, verranno iscritti nel registro degli indagati i ginecologi che si trovavano in sala parto. Il fascicolo è stato già aperto ed è al momento contro ignoti.

Secondo quanto viene riportato, la procura ha in mano una prima perizia da cui emergerebbe che i medici avrebbero allungato i tempi in modo eccessivo, anziché procedere con un parto cesareo. In particolare, si sarebbero aiutati con una ventosa che, però, premuta sulla testa, avrebbe causato gravi danni alla piccola. Si attende ora una seconda perizia più dettagliata.

La mamma, una 36enne, aveva avuto una gravidanza tranquilla fino al parto. In seguito alla tragedia aveva sporto denuncia e la procura di Milano aveva aperto il fascicolo d'indagine.