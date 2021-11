Le luminarie in Stazione Centrale e dintorni

Albergatori, imprenditori e commercianti illuminano il Natale in zona Stazione Centrale. Dal primo dicembre, Centrale District, comitato di Zona 2 che vede insieme le più significative realtà dell'hospitality e dell'imprenditoria del quartiere, veste a festa la lunga arteria di via Vittor Pisani, da piazza Duca d'Aosta fino a piazza Repubblica.

L’iniziativa va avanti dal 2019 e non si è fermata neppure nel 2021, nonostante le difficoltà dovute al perdurare della pandemia. "Anche quest'anno abbiamo voluto fortemente le luminarie in zona 2 perché la Stazione centrale ha un grande valore simbolico sia come porta di ingresso di Milano che come luogo in cui si gioca l'accoglienza e l'integrazione", commenta Camilla Doni, vice presidente di Centrale District.

"Siamo pronti ad accogliere al meglio i turisti che sceglieranno la nostra Milano per trascorrere qualche giorno di vacanza, per fare shopping o per passare del tempo in famiglia. Milano - commenta Maurizio Naro, presidente di Federalberghi Milano - è oggi tra le città più sicure in Europa. Se dunque oggi vediamo poche prenotazioni, è anche per la politica di cancellazione. A parte le grandi fiere, le persone cancellano posti letto anche nelle 24, massimo 48 ore precedenti".

"Sarà il nostro primo Natale con Milano - dichiara Umberto Montano, presidente di Mercato Centrale - abbiamo aperto da pochi mesi ma il quartiere ci ha accolto con grande calore. Il Natale porta buonumore, crea spirito di unione e senso di appartenenza, di questi tempi ce n'è proprio bisogno e le luci aiutano. Dopo il momento difficile che abbiamo vissuto - e dal quale verremo fuori, al costo di tanti altri sacrifici - essere presente all'accensione delle luminarie racconta la nostra voglia di stare insieme, accogliere e celebrare l'amicizia – sempre facendo attenzione alla sicurezza – con l'augurio che il Natale e il nuovo anno siano finalmente portatori, per tutti noi, della ormai tanto desiderata normalità”.