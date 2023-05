Naufragio degli 007 nel Lago Maggiore: prosegue il recupero della barca

Stanno proseguendo le operazioni di recupero della "Good...uria", la barca con a bordo agenti dei servizi segreti italiani e israeliani affondata nel Lago Maggiore a Lisanza (frazione di Sesto Calende, Varese) domenica 28 maggio. I sommozzatori dei vigili del fuoco dei nuclei di Milano e Torino, con la collaborazione dei carabinieri, stanno utilizzando dei palloni di sollevamento per far riemergere lo scafo, inabissatosi a 16 metri di profondità.

Ma nel frattempo stanno emergendo altri dettagli riguardo alle persone che si trovavano a bordo della barca. Quasi tutti erano agenti di intelligence o in servizio o in congedo. Lo erano tre delle quattro vittime e 18 dei 19 superstiti. Nell'incidente, nel dettaglio, sono morti Claudio Alonzi, 62enne di Alatri, e Tiziana Barnobi, entrambi appartenevano all'Aise (Agenzia informazioni e sicurezza esterna, servizio segreto italiano per l'estero). Non solo, tra le vittime c'è anche Anya Bozhkova, russa 50enne e compagna dello skipper Claudio Carminati, 53 anni, sopravvissuto e proprietario dell'imbarcazione. La quarta vittima, invece, è il 54enne Shimoni Erez, un agente in pensione dei servizi israeliani.

L'esatta dinamica del naufragio è al vaglio di investigatori e inquirenti. Sul caso sta indagando la procura di Busto Arsizio, le indagini sono state affidate ai carabinieri del comando provinciale di Varese e della compagnia di Gallarate. Stando a una prima ricostruzione sembra che l'imbarcazione sia rimasta vittima di un downburst, fenomeno diverso da una tromba d'aria.

Cos'è un downburst Un downburst è un fenomeno meteorologico caratterizzato da un forte getto d'aria che si propaga rapidamente verso il basso da una nuvola temporalesca. Questo getto d'aria, spesso associato a un temporale o a un'onda di pioggia, può raggiungere velocità molto elevate.

Alla prima manifestazione del "downburst" Barnobi avrebbe avuto una crisi di panico e si sarebbe rifugiata in cabina, mentre Bozhkova le avrebbe compagnia. Entrambe sono rimaste intrappolate all'interno dell'imbarcazione che si è inabissata capovolgendosi (i loro corpi sono stati gli ultimi a essere recuperati nella mattinata di lunedì). Erez, invece, sarebbe stato il primo a cadere in acqua.

Il primo alert per l'imminente arrivo del maltempo pare fosse scattato alle 17.30, circa un'ora prima della tragedia. L'allerta sarebbe stata lanciata dai gestori dei cantieri-porto, un invito a navigare vicino alla riva e ad attraccare il prima possibile. Non è ancora chiaro perché la barca - che sembra potesse ospitare al massimo 15 ospiti, 8 in meno dei 23 prenotati - si trovasse a circa 300 metri dalla sponda lombarda del Lago Maggiore. Non è il solo punto poco chiaro della vicenda. Stando a quanto riferito la comitiva di 007 stava festeggiando il compleanno di uno di loro, ma sembra che fino a sabato non fosse in programma nessuna gita sul lago.

C'è però un punto fermo: tutti i sopravvissuti si sono allontanati dal luogo del naufragio. Gli israeliani sono ripartiti lunedì mattina per Tel Aviv con un volo militare, gli italiani hanno lasciato in tutta fretta pronto soccorso e gli hotel del varesotto.