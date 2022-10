'ndrangheta, condanne fino a 18 anni per i Barbaro

Sono stati condannati rispettivamente a 18 anni e 6 mesi e 16 anni e 8 mesi Antonio Barbaro e Rocco Barbaro, padre e figlio imputati a Milano per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga, con l'aggravante del metodo mafioso. Le sentenze sono arrivate al termine del processo in abbreviato.

Ad essere condannati anche Domenico Sergi, a 8 anni e 8 mesi, e, per reati di droga, anche altri 9 imputati, che hanno ricevuto pene dai 3 ai 5 anni. Assolto, invece, il tredicesimo imputato. Per Antonio Barbaro, 54 anni, e Rocco Barbaro, 31, la condanna si è avvicinata alle richieste del pm della Dda di Milano Gianluca Prisco, che per loro aveva chiesto 20 anni.

Il processo era partito al termine di un'indagine della guardia di finanza di Pavia su notissime famiglie 'ndranghetiste originarie di Platì (Reggio Calabria) e attive tra Milano, Pavia, Monza Brianza e Torino. 11 le misure cautelari scattate lo scorso gennaio. Gli inquirenti avevano messo in luce come i Barbaro fossero a capo di un'organizzazione criminale dedita al traffico di droga, nella quale Sergi fungeva da intermerdiario. Ad emergere erano stati alcuni episodi di estorsione che hanno evidenziato l'aggravante di metodo mafioso. Per questo Antonio e Rocco Barbaro e Domenico Sergi sono stati ritenuti colpevoli del reato di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga che, per alcuni episodi, è stata aggravata dal metodo mafioso.