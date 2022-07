L'alleanza tra Cosa Nostra e 'ndrangheta per portare a Milano 2 tonnellate di droga

Cosa nostra e 'ndrangheta alleate per traffico di droga ed estorsioni per recupero crediti con violenze e minacce, a Milano e nelle isole Baleari. E un'avvocata milanese che, vantando un credito di 40mila euro nei confronti di un imprenditore, si è rivolta a un esponente della famiglia mafiosa dei Fontana, il quale ha coinvolto altri due malavitosi: uno del clan 'ndranghetista dei Mancuso e uno affiliato alla Sacra corona unita.

Quest'ultimo, nonostante fosse in carcere, ha inviato messaggi Whatsapp all'imprenditore minacciandolo e mostrando fotografie di armi da guerra. La direzione distrettuale antimafia di Milano ha deciso di interrompere questo disegno criminale prescrivendo il carcere per tre di loro e l'obbligo di firma per il quarto, tutelando così anche l'incolumità dell'imprenditore.

Lo riferisce una nota della procura di Milano. L'operazione, a cui hanno partecipato carabinieri, polizia e squadre mobili di varie parti d'Italia, è stata condotta nell'ambito dell'indagine 'Medoro', avviata nella primavera del 2018, che coinvolge 27 indagati tra Milano, Monza, Reggio Calabria e Vibo Valentia, a cui giovedì 28 luglio i carabinieri del Ros e dei vari comandi provinciali stanno notificando l'avviso di conlcusione delle indagini.

Droga ed estorsioni

Al 'centro' dell'inchiesta un gruppo di persone che vivono nel Milanese, collegate con la cosca Mancuso di Limbadi (Vibo Valentia), accusate di avere trafficato droga per quasi 100 chilogrammi (72 di hashish, 18 di marijuana e il resto di cocaina), programmando anche l'importazione in Italia di quasi 2 tonnellate di hashish, per un volume d'affari complessivo di centinaia di migliaia di euro. Gli indagati si ponevano anche al 'servizio' del recupero crediti con metodi estorsivi che andavano dalle minacce alle vere e proprie violenze. Un 'servizio' esportato anche nelle isole Baleari, dove gli indagati stavano introducendosi nel settore security per i locali notturni.