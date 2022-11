Il nuovo processo per l'omicidio di 'ndrangheta di 32 anni fa

Chiederà il patteggiamento uno dei due imputati del processo per l'omicidio di Umberto Mormile, avvenuto l'11 aprile del 1990 a Carpiano (Milano) per mano della 'ndrangheta, dopo la recente riapertura dell'inchiesta. Si tratta di Vittorio Foschini, oggi 63enne. L'altro imputato, Salvatore Pace, che ha 66 anni, affronterà invece il processo con rito abbreviato.

Mormile, quando venne assassinato, aveva 34 anni ed era educatore nel carcere di Opera. In precedenza era diventato noto nell'ambito del suo lavoro per un approccio innovativo sul tema della rieducazione del condannato. Fu ucciso sulla provinciale Binasca, a Carpiano, mentre si recava al lavoro da due uomini in sella a una moto di grossa cilindrata, che affiancarono la sua vettura e spararono sei colpi di pistola. L'omicidio fu rivendicato da una sigla allora sconosciuta, la 'Falange armata carceraria'.

Processi e depistaggi

La storia dell'inchiesta e dei processi sul caso Mormile è una storia di depistaggi. Si auto accusò dell'omicidio Antonio Schettini, già fedelissimo del boss Franco Coco Trovato, riferendo un movente poi considerato insussistente: Mormile, secondo Schettini, avrebbe rifiutato di firmare una relazione favorevole a un boss in cambio di denaro, e sarebbe stato punito perché sarebbe stato a libro paga della cosca. In realtà, quattro collaboratori di giustizia (tra cui i due ora sotto processo) affermarono un'altra versione in seguito, ed in particolare che Mormile era stato ucciso per avere scoperto frequenti incontri in carcere a Parma, non registrati, tra Domenico Papalia e uomini dei servizi segreti, e avere negato vari permessi premio al boss ad Opera anche per questo motivo. La sigla della 'Falange armata' fu poi utilizzata per altri omicidi e stragi, tra cui quelle di via Palestro a Milano e via dei Georgofili a Firenze.

Nei mesi scorsi, la gip Natalia Imarisio aveva respinto la richiesta d'archiviazione della procura di Milano. Di conseguenza il pm Stefano Ammendola aveva chiesto il rinvio a giudizio per Foschini e Pace, che rispondono di concorso in omicidio con l'aggravante della modalità mafiosa. Nel 2005 erano stati condannati, come mandanti, i boss Antonio Papalia e Franco Coco Trovato, a cui si era aggiunto, sempre come mandante, Domenico Papalia nel 2011; come esecutori materiali Antonio Schettini e Antonio Cuzzola, nel 2005.