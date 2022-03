Il Tar riapre il negozio di skate chiuso per droga dal questore

E' stata bloccata dal Tar la sospensione della licenza per quindici giorni ad un negozio nel quale i poliziotti avevano trovato quasi dieci chili di sostanze stupefacenti. La vicenda riguarda Pleasures Skateboard, in via Fara: aperto nel 1999, si autodefinisce "il più fornito skateshop d'Italia". A febbraio gli agenti di polizia avevano rinvenuto 9,4 chili di droga (e non 17, come in un primo momento comunicato dalla questura) e qualcosa come diecimila euro in contanti. Un 44enne, tra i titolari del negozio, finora incensurato, era stato arrestato.

Il questore di Milano Giuseppe Petronzi, a marzo, ha poi notificato la sospensione della licenza sulla base dell'articolo 100 del testo unico di pubblica sicurezza, una norma che risale all'epoca fascista secondo la quale si può sospendere la licenza di un esercizio per varie ragioni, tra cui il generico "pericolo per l'ordine pubblico". Come riferisce Nicola Palma sul Giorno, però, venerdì il Tar ha sospeso il provvedimento perché, secondo l'avvocato Niccolò Vecchioni che assiste i titolari del negozio, l'articolo 100 del Tulps non si potrebbe applicare ai negozi in generale ma soltanto a quelli di vicinato che vendono alcolici.

Il Tar ha valutato sensata l'obiezione e ha fissato per aprile un'udienza nel merito. Intanto il negozio può riaprire.