Neima Ezza e Samy si dichiarano innocenti: "Eravamo altrove durante le rapine"

Si sono dichiarati innocenti Neima Ezza e Samy, i due rapper agli arresti domiciliari e accusati di varie rapine violente, all'interrogatorio di garanzia condotto lunedì 24 gennaio dalla gip di Milano Manuela Scudieri. La stessa linea difensiva era stata adottata da Baby Gang, in carcere. I tre fanno parte della 'crew' Seven Zone (7oo) di San Siro, che li sta sostenendo sui social. Sacky, un altro rapper della 'crew', ha fatto stampare t-shirt nere con le scritte 'free Neima', 'free Samy' e 'free Baby'.

Neima Ezza, assistito dall'avvocato Gaia Scovazzi, ha mostrato al gip alcune foto e video tratte dal suo profilo Instagram per provare che, il 22 e il 23 maggio 2021, non si trovava sul luogo delle rapine, in zona Colonne di San Lorenzo. Lo schema difensivo si basa sulle celle telefoniche agganciate entrambe le sere, il 22 a Vermezzo e il 23 in altre zone di Milano, ma anche sul riconoscimento da parte delle vittime, effettuato cinque giorni dopo le rapine, sulla base di un album intitolato "Baby Trap", che conterrebbe, secondo la difesa, "praticamente solo le foto degli indagati".

A Samy sono stati invece attribuiti i due colpi della sera del 22 maggio, uno dei quali insieme a Neima Ezza. Asssistito dall'avvocato Robert Ranieli, anche lui si è dichiarato estraneo spiegando di trovarsi in un'altra zona quella sera. Ed anche l'avvocato di Samy produrrà le storie Instagram da lui postate, per dimostrare l'estraneità del suo assistito alle rapine contestate.

Anche Baby Gang si dichiara innocente

E innocente si era dichiarato anche Baby Gang, in carcere per la sola rapina di Vignate del 12 luglio 2021, ma a cui gli inquirenti attribuiscono anche il colpo del 23 maggio con Neima Ezza. In particolare il suo telefono aveva agganciato una cella di Vignate nel primo pomeriggio di quella giornata, ed una cella in Romagna nelle prime ore della mattinata seguente. Il suo legale, Niccolò Vecchioni, aveva chiesto la scarcerazione per il rapper spiegando che il suo assistito ormai non ha più bisogno di compiere reati perché (come del resto gli altri rapper di San Siro) vive un periodo di ascesa della sua carriera musicale.