Ancora una neonata lasciata in ospedale: "Vi affido un pezzo importante della mia vita"

Dopo i due casi in pochi giorni a Milano, mercoledì mattina un'altra neonata è stata affidata alla culla della vita in Lombardia, a Bergamo. La bimba sta bene.

La piccola sarebbe nata proprio mercoledì ed è stata affidata dalla madre biologica alla culla della vita della croce rossa, che poi l'ha affidata ai medici dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII.

Stando a quanto riporta la stampa locale, con la neonata c'era un bigliettino, come nel caso del piccolo lasciato davanti alla Mangiagalli a Milano. "Nata stamattina 3/05/2023. A casa solo io e lei (come in questi 9 mesi). Non posso, ma le auguro tutto il bene e la felicità del mondo. Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherò mai".

I due neonati milanesi

Enea è stato lasciato nella "Culla per la vita" della Mangiagalli nel giorno di Pasqua. Si tratta di una 'ruota degli esposti' moderna che permette alle madri in difficoltà, dopo aver dato alla luce un figlio, di lasciarlo alle cure dei medici. Pochi giorni dopo, invece, una mamma che aveva partorito in un capannone abbandonato ha portato la sua bimba all'ospedale Buzzi.

Un'altra piccola creatura, invece, è stata rinvenuta morta appoggiata su un cassonetto della Caritas, tra via Cesare Saldini angolo Botticelli a Milano (zona Città Studi) nella serata di venerdì 28 aprile. Sul caso sono in corso indagini da parte dei detective della squadra mobile di Milano, guidati da Marco Calì. Secondo le prime informazioni dell'autopsia la neonata, che aveva ancora parte della placenta attaccata, sarebbe stata lasciata lì già senza vita.