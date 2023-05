Un'altra neonata abbandonata fuori dall'ospedale

Si chiama Amelia e qualche giorno fa è stata abbandonata fuori dal pronto soccorso di Sesto San Giovanni (Milano). Il caso della piccola, che ora sta bene, arriva dopo quelli della bimba appena nata lasciata al Buzzi dalla madre che l'aveva partorita in un capannone abbandonato, di Enea, il neonato deposto nella Culla per la vita del Policlinico a Pasqua, e della bimba lasciata all'ospedale di Bergamo.

La neonata, appena nata, è stata lasciata fuori dal pronto soccorso sestese lo scorso 24 maggio. Medici e infermieri l'hanno presa in carico prestandole le prime cure necessarie dopo le ore trascorse fuori dalla struttura in stato di abbandono. Poi la bambina è stata trasferita all'ospedale Niguarda, dove si trova ancora adesso, in condizioni di salute stabili. A scegliere il suo nome è stato il personale sanitario dell'ospedale del Milanese.

La legge italiana preveda il parto in anonimato e la possibilità per le madri in difficoltà di non riconoscere il proprio figlio. La normativa serve a tutelare tanto le madri quanto i neonati, facendo sì che vengano lasciati in condizioni di sicurezza, come, ad esempio, nelle 'culle per la vita'. In questo caso, invece, la bambina è stata abbandonata fuori dall'ospedale e gli infermieri si sono accorti della sua presenza dopo alcune ore. Anche questa volta, come era accaduto per gli altri episodi analoghi, c'è chi si rivolge alla mamma della piccola invitandola a ripensarci. “Faremo il possibile per assicurare che la bambina possa tornare dalla madre - si è spinto a dire il sindaco di Sesto Roberto Di Stefano -. Il nostro Comune ha predisposto una serie di progetti e misure di sostegno per dare supporto alle famiglie in difficoltà. Sul nostro territorio ci sono inoltre numerose realtà che lavorano per risolvere queste storie tristi. La madre della bambina non deve avere paura e riconoscere la figlia, noi saremo al suo fianco, non verrà lasciata sola”.