Sepolta a Milano la neonata trovata morta in un cassonetto

Era stata trovata morta in un cassonetto per la raccolta dei vestiti il 28 aprile a Città Studi, all'angolo tra via Botticelli e via Saldini. Ora la neonata, che non ha mai avuto un nome e di cui non è mai stata rintracciata la mamma, è stata sepolta nel campo dei bambini al cimitero di Bruzzano. Le spese sono state sostenute dal Comune di Milano.

"Questa è una storia di una mamma che si è sicuramente trovata in un momento di difficoltà", ha detto Gaia Romani, assessora ai servizi civici: "Non sappiamo cosa sia successo, ma per avere compiuto la scelta di lasciare il corpicino nel cassonetto, significa che non ha trovato un aiuto, un supporto".

L'esito dell'autopsia ha stabilito che la bambina è nata morta, ragion per cui l'inchiesta (aperta dal pm Paolo Storari), inizialmente aperta per omicidio di infante, ha visto alleggerirsi la posizione della mamma, che comunque non è mai stata trovata. Si è anche pensato che la sua stessa salute fosse in pericolo.

"Diciamo alle donne di questa città che, nel caso in cui si trovassero in una situazione di difficoltà, le istituzioni ci sono, come la rete delle fondazioni e degli enti, a disposizione per ascoltarle e supportarle in qualsiasi situazione si trovino", ha concluso l'assessora Romani.