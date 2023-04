Tragedia a Milano, neonata trovata morta in un cassonetto

Una neonata è stata trovata morta in un cassonetto per i vestiti usati tra via Cesare Saldini angolo Botticelli a Milano (zona Città Studi) nella serata di venerdì 28 aprile. Sul caso sono in corso indagini da parte dei detective della squadra mobile di Milano guidati da Marco Calì.

È stato un passante a notare il corpo poco prima delle 20. L'uomo, avvicinatosi al cassonetto per lasciare una busta con alcuni indumenti, ha visto una manina che sporgeva alcune coperte che erano state lasciate sul ripiano del cassonetto (il meccanismo non era stato azionato). È scattata la chiamata al 112 e sul posto erano intervenuti sia i soccorritori che la polizia. Purtroppo ogni soccorso è stato inutile.

Secondo quanto appreso da _MilanoToday_ il feto aveva ancora parte della placenta attaccata. Non è chiaro se la bimba sia stata abbandonata quando era già morta o se sia deceduta in seguito. A queste domande dovrà dare risposte l'autopsia disposta dal dal pm Paolo Storari. I primi accertamenti avvenuti nella serata di venerdì, tuttavia, non hanno evidenziato segni di violenza sul corpicino.

Investigatori e inquirenti stanno cercando di rintracciare la madre della piccola, tutto lascia presupporre che si sia trattato di un parto casalingo, anche perché il cordone ombelicale sarebbe stato tagliato in modo artigianale, senza alcuna accortezza medica. Qualche elemento utile per dare un'identità a chi ha abbandonato il feto potrebbe arrivare dalle telecamere a circuito chiuso della zona, per questo i detective stanno acquisendo tutte le registrazioni. Non solo, i poliziotti stanno effettuando verifiche sugli ospedali di Milano e dell'hinterland per verificare se si sia presentata qualche donna con problemi legate a un parto casalingo.

Nei giorni scorsi a Milano sono stati abbandonati due bambini. Il primo, Enea, era stato lasciato nella "Culla per la vita" della Mangiagalli nel giorno di Pasqua. Si tratta di una 'ruota degli esposti' moderna che permette alle madri in difficoltà, dopo aver dato alla luce un figlio, di lasciarlo alle cure dei medici. Pochi giorni dopo, invece, una mamma che aveva partorito in un capannone abbandonato aveva portato la sua bimba all'ospedale Buzzi.