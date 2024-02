Neonato abbandonato a Milano, trovato sulle scale di un palazzo

Un neonato è stato abbandonato nell’androne di un palazzo popolare di Milano nel pomeriggio di giovedì 1° febbraio. Il piccolo, un maschietto di circa un mese, è stato trasportato alla Clinica De Marchi per accertamenti, le sue condizioni di salute sembrano essere buone. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

Tutto è accaduto intorno alle 16.30 in un condominio Aler al civico 4 di via Degli Apuli (zona Giambellino), come appreso da MilanoToday. Il bimbo è stato lasciato avvolto in una coperta davanti alla porta di un appartamento al piano terra della scala H. Accanto al bimbo è stata trovata una lettera scritta in arabo che recita “La mamma è morta di parto, io non me ne posso occupare e comunque abito qui vicino”.

A trovarlo e a chiamare il 112 è stato un abitante del palazzo, Gamal Ghobrial (53 anni), che stava uscendo di casa. “Ho aperto la porta e me lo sono trovato davanti - ha detto ai microfoni di MilanoToday il 53enne che vive in quell’appartamento da circa un anno con quattro figli -. Ho chiamato il 112 subito dopo sono arrivate le ambulanze e i carabinieri”. Per il momento i genitori del piccolo non sono stati trovati. I carabinieri del nucleo radiomobile di Milano stanno cercando di ricostruire chi lo abbia abbandonato. Nel complesso ci sono una serie di telecamere a circuito chiuso, pare funzionanti, che potrebbero aver ripreso il momento esatto dell’abbandono.

Bimbo abbandonato in ospedale ad Aprilia

È il secondo caso in pochi giorni. Sabato 27 gennaio un neonato è stato abbandonato in una sala d’aspetto dell’ospedale di Aprilia (Latina). Il piccolo, di circa sei mesi, era nel passeggino, ben coperto. Solo.

A notarlo erano stati alcuni sanitari che avevano iniziato a chiedere se ci fossero i genitori del bambino, senza però avere risposta. Il personale ha preso in carico il piccolo e ha allertato i carabinieri, che hanno avviato le indagini e interessato il tribunale per i minori. Il piccolo, invece, è stato accompagnato in una casa famiglia.