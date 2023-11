Violentò compagno di cella: chiede la giustizia riparativa

Ha chiesto un provvedimento di 'giustizia riparativa' Gnagne Lath, detto 'Nesco', il ragazzo di 19 anni della Costa d'Avorio accusato di tortura e violenza sessuale di gruppo nei confronti di un 17enne detenuto con lui e altri due giovani nella stessa cella del carcere minorile Beccaria di Milano. 'Nesco', secondo l'accusa, sarebbe la 'mente' della violenza, avvenuta il 7 agosto 2022. La vittima aveva ammesso, davanti ai suoi compagni di cella, di essere in carcere per reati di natura sessuale, e così sarebbe stato 'punito' con abusi sessuali, morsi e una sigaretta spenta sul volto.

Il 17enne, interrogato sui fatti, ha affermato che quella notte di violenza gli aveva fatto ricordare i maltrattamenti subiti durante il viaggio dalla Libia all'Italia. Il 7 marzo 2024 il gup valuterà la richiesta di accesso alla giustizia riparativa. 'Nesco' era stato anche coinvolto (e arrestato) nell'inchiesta che, a ottobre 2022, aveva portato in carcere i trapper Simba La Rue e Baby Gang per la sparatoria in corso Como.