Ucciso a 11 anni da un pirata: ancora nessun risarcimento per la famiglia

Per il momento non ha ricevuto nessun risarcimento la famiglia del piccolo Mohanad "Momo" Moubarak, bimbo di 11 anni che il 9 agosto 2022 fu travolto e ucciso da un'auto mentre era in sella alla sua bici in via Bartolini a Milano. Lo ha scritto il Gup di Milano Massimo Baraldo nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 12 luglio è stato condannato a 8 anni di reclusione (col rito abbreviato) l'autore dell'incidente, Nour Amdouni.

La "condotta posta in essere dall'imputato di guidare senza patente e di utilizzare un'auto immatricolata in altro Stato presa a noleggio da altra persona, ha di fatto impedito" finora "alle parti civili di ottenere il risarcimento del danno direttamente alla compagnia assicuratrice del veicolo", si legge nel documento. I motivi sono tutti burocratici. Il risarcimento, infatti, è bloccato a causa dell'immatricolazione "all'estero del veicolo e le ovvie limitazioni di responsabilità opponibili". La famiglia del bimbo è stata costretta a rivolgersi all'Ivass, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, "non avendo ancora provveduto al pagamento la compagnia designata".

Tutto era accaduto un attimo prima di mezzanotte mentre il bimbo girava in bicicletta in via Bartolini non lontano dal ristorante del pare. Il conducente del veicolo si era allontanato poco dopo. Amdouni, come ricostruito dalla polizia locale e dal pm Rosario Ferracane, guidava senza patente (non l'aveva mai conseguita) e con una gamba ingessata e quella sera aveva assunto cannabinoidi.

Al 20enne autore dell'incidente sono state riconosciute attenuanti generiche, con una "riduzione della pena in misura minima avuto riguardo alla condotta complessiva posta in essere dall'imputato e alla mancanza di qualsivoglia forma di risarcimento del danno". Dopo due giorni dalla sentenza il 20enne era uscito dal carcere, attualmente è agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.