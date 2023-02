Nevica nel Milanese

La neve ha fatto capolino in molte zone dell'ovest milanese come annunciato dalle previsioni nei giorni scorsi, intorno all'ora di pranzo di domenica. Non ci sono particolari disagi e non si prevedono accumuli di rilievo. Lunedì tendenza al miglioramento, ma con temperature ancora rigide.

Le previsioni per le prossime 24 ore

La circolazione depressionaria in Lombardia, ricorda 3bMeteo, responsabile di deboli piogge nella prima parte del giorno, richiama correnti più fredde responsabili di deboli nevicate serali. Nello specifico sulle basse pianure occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Nevicate in serata; sulle basse pianure orientali cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Asciutto in serata; su pedemontane-alte pianure e Prealpi occidentali cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni che, in serata, assumeranno carattere nevoso; sulle Orobie cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio.

Schiarite in serata; sulle Prealpi orientali cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulle Alpi Retiche nubi in progressivo aumento con deboli nevicate al pomeriggio. Venti moderati orientali in intensificazione e in rotazione a occidentali; zero termico nell'intorno di 750 metri.