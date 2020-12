Neve a Milano, paura per una donna in via Sanzio: colpita da un traliccio della luce

La neve a Milano ha provocato molti disagi, specialmente per il crollo di alcuni alberi che hanno anche tranciato i cavi della luce. In via Raffaello Sanzio, una donna di 49 anni è stata colpita dal crollo di un traliccio. La donna, stando a quanto riferito dall'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con automedica e ambulanza, è stata colpita alle gambe.

L'incidente si è verificato poco prima delle 9 di lunedì. Sul posto erano già impeganti da ore i vigili del fuoco e le forze dell'ordine perché nel corso della notte erano crollate diverse piante devastando un'auto e bloccando la linea aerea del tram.

Neve a Milano, maxi lavoro per i vigili del fuoco

Alberi pericolanti, automobilisti intrappolati nei sottopassaggi e luminarie rovinate al suolo. Sono questi i danni causati dalla neve. Tante le chiamate al centralino del comando di via Messina. Alle 7.30 i pompieri avevano già effettuato 20 interventi e altrettanti sono in lista: si svolgeranno nelle prossime ore. La mattinata dei pompieri, comunque, sarà molto intensa: “In questi minuti stanno iniziando a fioccare le telefonate”, hanno spiegato dalla centrale operativa.