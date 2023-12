Fumogeni e cori: l'addio a Nicolò, l'ultrà dell'Inter morto a 22 anni

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il rosso delle torce, lo striscione e le canzoni cantate a squarciagola. La sera scorsa i tifosi dell'Inter si sono radunati al Baretto - storico ritrovo della Nord - per dire addio a Nicolò Sposaro, il ragazzo di 22 anni morto la notte del 27 dicembre in un tragico incidente sulla statale per Malpensa schiantandosi a bordo della sua Audi.

Il giovane - che viveva a Nosate e lavorava come chef - apparteneva alla "Brigata 1908" ed era uno degli ultras della curva nerazzurra. Così i compagni di tifo si sono dati appuntamento a due passi dalla loro casa per onorare a modo loro l'amico.

"Ora tifa da lassù Nico, fratello neroblu", lo striscione esposto dagli ultras, che hanno poi cantato più volte il nome di Nicolò. "Ti porteremo sempre con noi. In ogni stadio, ogni città. Riposa in pace Nicolò", hanno scritto su Instagram i ragazzi del gruppo di cui faceva parte il 22enne.