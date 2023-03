Controlli nel night club delle ballerine di lap-dance: maxi multa

Le ragazze, molte delle quali ballerine di lap-dance, erano tutte regolari, almeno per quanto riguarda il permesso di soggiorno. Chi invece dovrà rispondere per le (molte) irregolarità riscontrate è il gestore del locale. Blitz dei carabinieri di Seregno con il nucleo operativo e radiomobile di Giussano e il Nucleo ispettorato del lavoro di Milano (Nil) in un locale al confine tra la Brianza e il Comasco, gestito da un 53enne di Carugo (Como), come racconta MonzaToday.

Tre ore di controlli nel night club, specializzato in lap-dance. Le ispezioni sono state fatte per verificare il rispetto delle norme sul lavoro, di sicurezza, salute e igiene. Molte le irregolarità riscontrate: lavoratori in nero non registrati, inadempienze in materia di sicurezza e la parziale adozione delle misure per prevenire incendi. Il gestore è stato denunciato e sanzionato per un totale di 21mila euro.

Le lavoratrici, tutte straniere erano in regola con la documentazione per soggiornare sul territorio nazionale. L'operazione delle forze dell'ordine e del Nil milanese servono per contrastare e prevenire i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e a verificare il rispetto della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.