Beccato a rubare al Nike store, cerca di pagare con una carta non sua

Ha cercato di rubare una felpa e quando è stato scoperto ha tentato di saldare il conto con una carta di credito non sua. L'epilogo? Le manette. È successo al Nike store di via Agnello a Milano nel pomeriggio di domenica 20 marzo, nei guai un ragazzo marocchino di 21 anni.

Tutto è iniziato alle 15:30 quando il giovane è entrato in un camerino del negozio con due felpe ed è uscito restituendo un solo capo (l'altra felpa l'aveva nascosta sotto al giubbotto). Un addetto alla vigilanza, rendendosi conto di quello che stava accadendo, lo ha bloccato poco prima che uscisse dal negozio ma lui, dopo aver negato ogni accusa, si è arreso e ha tirato fuori la felpa a cui aveva già staccato il dispositivo antitaccheggio.

Non solo, il 21enne ha tentato di convincere lo store manager a non chiamare la polizia e non denunciare il furto proponendo di saldare il prezzo della felpa (70 euro); una volta arrivato in cassa, tuttavia, ha tirato fuori alcune carte di credito non sue. Nel frattempo sono arrivati gli agenti della questura a cui non ha saputo fornire alcuna spiegazione sulla provenienza delle carte. Per lui sono scattate le manette per indebito utilizzo di carte di credito e, inoltre, è stato indagato per furto aggravato e ricettazione.