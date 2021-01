Milano: uccise vigile col Suv, arrestato per furti in appartamento. Andrà ai domiciliari

L'uomo è in attesa della decisione dei giudici circa la proposta di patteggiamento per i furti in due appartamenti di lusso

Sconterà agli arresti domiciliari la custodia cautelare per avere compiuto almeno due furti in appartamenti di lusso a Milano. Parliamo di Remi Nikolic, serbo di 25 anni che, di recente, ha chiesto di patteggiare tre anni di reclusione (la decisione è prevista per il 3 febbraio).

L'uomo è accusato di avere compiuto i furti (insieme a due complici) ll 22 febbraio 2020, in via Raffaello Sanzio e in via Amedei, per poi venire catturato nel mese di luglio nel campo rom di Corbetta dove viveva. Il provento dei furti sfiorava i 200 mila euro. Particolare il modus operandi: i tre vennero soprannominati "ladri acrobati" per la capacità manifestata di arrampicarsi per raggiungere gli appartamenti delle vittime, non presenti quella sera. Gli investigatori individuarono lui e i complici grazie alle immagini di sorveglianza.

Al momento dei furti, Nikolic aveva terminato (da pochi giorni) l'affidamento in prova dopo la condanna a quasi dieci anni per avere ucciso, alla guida di un Suv, quand'era ancora minorenne, il vigile urbano Niccolò Savarino in via Varé. L'autorizzazione ai domiciliari, con il parere favorevole della procura, è arrivata in considerazione della sua condotta pluriennale al carcere minorile Beccaria, dove ha compiuto un percorso rieducativo, e del risarcimento del danno alle vittime dei furti.