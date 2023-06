Lo zio non gli offre il caffè: lui lo pesta nel bar a colpi di sedia e portatovaglioli

Prova a farsi offrire il caffè dallo zio, che si rifiuta, e inizia a picchiarlo, colpendolo alla testa con una sedia e un portatovaglioli di metallo. È quanto accaduto sabato mattina in un bar di via Giuseppe Tartini, zona Dergano.

Erano da poco passate le 10:30 quando lui, un giovane sui 25 anni, si è presentato all’interno del locale, chiedendo un caffè. Secondo quanto raccontato dai testimoni presenti, ha incontrato lo zio, un uomo di 75 anni, a cui ha chiesto un euro per pagare il caffè. Lui si sarebbe rifiutato e a quel punto il giovane ha dato in escandescenze. Si è avventato contro il 75enne, colpendolo prima con una sedia di legno e poi, stando anche a quanto raccontato dai presenti, con un portatovaglioli di metallo. A quel punto è intervenuto un altro dei presenti, un signore di 55 anni, per provare a placare il giovane, che per tutta risposta ha preso uno sgabello e glielo ha tirato addosso, ferendolo al braccio sinistro.

?Dopo pochi minuti il 25enne si è dato alla fuga mentre sul posto sono intervenuti carabinieri e Croce viola di Milano. Il 55enne ha rifiutato il ricovero in ospedale mentre lo zio dell'aggressore, colpito alla testa e sanguinante, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda in codice verde.