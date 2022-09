Incendio Nitrolchimica, in corso analisi sulla qualità dell'aria

Non è ancora certo che l'incendio alla Nitrolchimica di San Giuliano Milanese abbia sollevato una nube tossica. Per avere i risultati completi delle analisi sulla qualità dell'aria bisognerà aspettare 72 ore. Per il momento, comunque, pare serpeggiare un cauto ottimismo: "Le informazioni finora sono tranquillizzanti", ha spiegato l'assessore regionale all'ambiente Raffaele Cattaneo a margine di una seduta al Pirellone.

Cattaneo ha spiegato che è stato eseguito un rilevamento "con un campione alta volumetria" e che "il filtro è stato portato questa mattina in laboratorio". Per il momento, tuttavia, non sono emerse criticità: "L'esperienza però insegna che quando gli strumenti speditivi non rilevano particolari picchi poi anche i controlli fatti con il campione ad alta volumetria sono in linea con questo".

"Ovviamente il fatto che non ci siano inquinanti è un fatto positivo e rassicurante ma non vuol dire che non ci siano cattivi odori, che non c'è stato il fumo, tutto questo ovviamente c'è", ha puntualizzato Cattaneo "e sono state opportune le misure preventive in quel momento come il consiglio di tenere chiuse le finestre".

Nel frattempo il dipendente della Nitrolchimica di 44 anni rimasto gravemente ferito è stato trasferito nella notte dal San Gerardo di Monza al reparto grandi ustionati del Niguarda. Dall'ospedale hanno fatto sapere che ha ustioni di secondo e terzo grado sul 50% del corpo e attualmente è ricoverato in prognosi riservata.

Nel frattempo la procura di Lodi, competente sul territorio di San Giuliano Milanese, ha aperto un'inchiesta per incendio colposo e lesioni multiple. Al momento non risultano persone iscritte nel registro degli indagati.