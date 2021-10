Il caso dell'aggressione al giornalista durante le proteste no green pass a Milano

Il presidente dell'ordine dei giornalisti della Lombardia, Alessandro Galimberti, ha inviato una lettera al questore di Milano, Giuseppe Petronzi, sollecitando un suo intervento a garanzia del diritto di cronaca e della incolumità dei giornalisti durante lo svolgimento del loro lavoro a seguito dell'aggressione avvenuta durante la manifestazione 'no green pass' a Milano, nei confronti del giornalista del Tg5, Enrico Fedocci e della sua troupe.

"I fatti accaduti durante il corteo 'no green pass', con l'aggressione e le minacce al collega, superano un confine molto pericoloso - segnala Galimberti -. La libertà di manifestazione e financo il diritto di critica verso i cronisti non possono tollerare esplosioni di violenza organizzata e mirata contro professionisti che stanno svolgendo il proprio lavoro in pubblico, senza alcuna difesa da aggressioni e malintenzionati".

Galimberti chiede quindi al questore "di elevare il livello di attenzione contro gli agitatori di piazza, di individuare i responsabili dei gravi episodi di ieri sera e di garantire per il futuro condizioni adeguate per la tutela dei colleghi portatori del diritto dovere di informare la cittadinanza".