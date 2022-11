I no green pass ci riprovano: di nuovo in piazza (anche contro guerra, Nato e 'transumanesimo')

Di nuovo in piazza. Contro il solito nemico e contro nuovi obiettivi. I no green pass tornano a far sentire la propria voce a Milano. Riuniti sotto la neonata sigla "coordinamento Lombardia oltre il green pass", i manifestanti hanno lanciato un appuntamento nazionale sotto la Madonnina per sabato prossimo, 26 novembre, con ritrovo alle 15 davanti al Castello.

Gli attivisti - che lo scorso anno per decine di volte hanno improvvisato "passeggiate" e blocchi stradali nel capoluogo per ribadire tutta la loro contrarietà al green pass - hanno già fatto sapere che si muoveranno in corteo, "a tre giorni dal pronunciamento della corte Costituzionale in merito alla legittimità degli obblighi vaccinali".

Nel mirino c'è "lo Stato di emergenza senza fine", ma non solo. Pur senza mai citare il green pass, i manifestanti si scagliano contro "l'obbligo vaccinale", i "sieri genici Mrna", il "transumanesimo", la "tecnocrazia", la "manipolazione mediatica", la "società digitale" - con qualche colpo assestato al 5G - e "guerre e Nato". "Voi imponete la Stato di emergenza, noi opponiamo la nostra resistenza", la promessa degli attivisti. Che in una nota spiegano: "Dalla dichiarata pandemia alla guerra, dalle misure liberticide alla crisi economica: l'emergenza senza fine spiana la strada ad una svolta autoritaria alla quale non possiamo assistere inermi".

Non solo opposizione, però. Perché nel comunicato di lancio della manifestazione, i manifestanti "oltre il green pass" si dicono "a favore di politiche umanistiche e popolari, di processi di pacificazione tra i popoli e della risoluzione diplomatica e culturale dei conflitti, a favore di un benessere diffuso". E ancora: "A favore dell'inviolabilità dei corpi dalla manipolazione genetica" perché - hanno concluso - "vogliamo restare umani".

La locandina della manifestazione