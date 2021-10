I no green pass vogliono occupare la Stazione Centrale di Milano: scontri con la polizia

Un membro delle forze dell'ordine ferito e due manifestanti che bloccavano la strada urtati da due auto. E poi i soliti momenti di tensione in varie zona della città, con scontri anche davanti alla Stazione Centrale, urla e insulti. Anche a Milano i no green pass hanno protestato, per l'ennesima volta di sabato e senza l'autorizzazione per fare il corteo per le strade cittadine.

I no vax a Milano e i tafferugli con la polizia

La manifestazione ha preso le mosse da piazza Fontana. Il dispositivo messo in campo dalla questura di Milano ha impedito ai riottosi di accedere in piazza Duomo. I contingenti della polizia di Stato e dei carabinieri, a presidio degli obiettivi sensibili disposti lungo il percorso intrapreso da circa cinquemila persone, hanno monitorato il flusso indisciplinato dei manifestanti cercando di evitare un eccessivo avvicinamento al centro.

I primi momenti di tensione si sono verificati in corso Buenos Aires, dove i no green pass hanno tentato in più punti di forzare i cordoni di polizia per raggiungere la Stazione Centrale. Dopo ripetuti tentativi, i manifestanti hanno raggiunto piazza Duca D'Aosta cercando di accedere all'interno dello scalo ferroviario con il verosimile intento di bloccare i treni. La polizia ferroviaria ha subito chiuso alcuni degli ingressi riuscendo, insieme ai contingenti di forze di polizia, a scongiurare che i no green pass entrassero alla stazione.

Respinti dall'importante obiettivo, i manifestanti hanno continuato a muoversi disordinatamente con il palese intento di arrecare disagio al traffico veicolare. Dopo aver sciamato per il centro cittadino, sono confluiti in piazza Duomo. Ridotti a circa mille persone non sono riusciti ad accedere alla Galleria Vittorio Emanuele II presidiata dalla polizia.

I due feriti tra i manifestanti "no vax"

In corso Venezia una signora ha fatto ricorso alle cure del 118: è andata in codice verde presso l'ospedale Fatebenefratelli. L'altro ferito tra i manifestanti è un uomo soccorso in piazza San Gioachimo.

La polizia al momento ha fermato quattro persone la cui posizione è al vaglio per il deferimento all'autorità giudiziaria o per eventuale arresto. I fermi sono maturati in occasione degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. La scorsa settimana la manifestazione a Milano si erano erano state arrestate cinque persone. Gli arresti erano stati convalidati dall'autorità giudiziaria e la prossima settimana e in programma il processo a loro carico.