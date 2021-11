Manifestante No Greenpass chiama i carabinieri per denunciare la polizia

Nel corso della manifestazione non autorizzata, che non ha fatto registrare intralci al traffico e problemi in alcuna altra area cittadina, la polizia di Stato ha identificato e riconosciuto 91 persone: di queste 3 sono state arrestate e due denunciate in stato di libertà. Si tratta di un 18enne arrestato per resistenza a pubblico ufficiale in piazza Duomo, un 38enne piacentino, con precedenti di polizia, arrestato in piazza Beccaria per resistenza a pubblico ufficiale e minacce, e un 30enne milanese, pure lui con precedenti, per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni causate a un funzionario di polizia in piazza Duomo. Un 51enne e un 40enne, invece, entrambi milanesi, sono stati denunciati rispettivamente per resistenza a pubblico ufficiale il primo e per manifestazione non preavvisata e il porto di un coltellino il secondo.