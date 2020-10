Milano, no mask al mercato: "Il virus non esiste". Multata

Una donna di 41 anni è andata in giro per il mercato senza mascherina sostenendo che il coronavirus non esistesse. L'accaduto al mercato di via De Predis, nelle adiacenze di Villapizzone, lunedì 19 ottobre.

La no mask è andata in giro senza alcun dispositivo di protezione individuale asserendo frasi sull'inesistenza del virus e sul fatto che si trattasse di una normale influenza.

Quando la locale l'ha fermata in via Bramantino, la donna, di nazionalità straniera, non aveva con sé né mascherina né documenti e quindi è stata accompagnata dagli agenti per l'identificazione. Per essersi rifiutata di indossare la mascherina la 41enne è stata multata.