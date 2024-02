Travolse e uccise un 15enne: il giudice gli nega il patteggiamento

Mentre era alla guida di un furgone, a luglio 2023, travolse una bicicletta con in sella un ragazzo e una ragazza di 15 anni: lui, Valentino Colia, morì, mentre la giovane rimase gravemente ferita. Ora il gup di Milano Luca Milani ha respinto la richiesta di patteggiamento a 4 anni per il responsabile dell'incidente, il 33enne Bogdan Pasca, imputato per omicidio stradale. Richiesta che aveva avuto il via libera da parte della procura, ma a cui si erano opposti, con il loro avvocato, i familiari della vittima. Il gup ha ritenuto non congrua la pena concordata.

Secondo quanto riportato dal legale della famiglia, Carlo Fontana, l'accordo non teneva conto delle numerose aggravanti nei confronti del responsabile dell'incidente, che al momento dello schianto (in eccesso di velocità) non aveva una patente in corso di validità ed era in stato d'ebbrezza, nonché in affidamento ai servizi sociali dopo una condanna definitiva per furto, maltrattamenti in famiglia e ricettazione. Dopo la decisione del gup, la madre di Valentino Colia è scoppiata in lacrime e ha commentato che "è stato un primo passo verso la giustizia".

L'incidente

La tragedia si era consumata poco dopo le 22.30 del 17 luglio a Garbagnate Milanese in via Kennedy. I due 15enni erano stati centrati in pieno dal mezzo, poco prima di una rotatoria. I militari avevano trovato una bicicletta in un'aiuola, mentre sul furgone erano rimasti ben visibili i segni della tragedia, con il parabrezza e il cofano distrutti.