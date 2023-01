Il 20enne di Ultima Generazione non è pericoloso: niente sorveglianza speciale

Nessuna sorveglianza speciale per Simone Ficicchia, il 20enne militante di Ultima Generazione per il quale la questura di Pavia aveva chiesto l'applicazione dell'obbligo di dimora nel Comune di Voghera (il suo Comune di residenza) per un anno, dopo l'imbrattamento delle porte e della parete del Teatro alla Scala di Milano il 7 dicembre a poche ore dalla Prima.

I giudici della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano, dopo l'udienza del 10 gennaio, giovedì 19 hanno decciso di rigettare la proposta di applicazione della sorveglianza speciale, sottolineando che il giovane non costituisce un pericolo per la sicurezza pubblica. Su Ficicchia pendono infatti alcuni procedimenti, a Milano e Firenze, che però "non appaiono idonei a sorreggere un giudizio di pericolosità sociale generica" tale da "giustificare l'applicazione" della sorveglianza speciale. Per i giudici sono quindi sufficienti i fogli di via emessi dai questori competenti nei territori in cui sono state compiute le azioni degli ambientalisti, oltre all'avviso orale emesso dal questore di Pavia a giugno 2022.

Il 10 gennaio, all'udienza, era stato organizzato un presidio di solidarietà fuori dal Tribunale, al quale avevano partecipato, tra gli altri, l'ex eurodeputato radicale Marco Cappato, oggi tesoriere dell'Associazione Coscioni, oltre a Radicali Italiani con la tesoriera Giulia Crivellini e all'Associazione Enzo Tortora con la segretaria Federica Valcauda, e poi militanti di altri partiti tra cui Sinistra Italiana. Il movimento Ultima Generazione aveva sottolineato, tra l'altro, che, nella richiesta di sorveglianza speciale, la questura di Pavia aveva definito "pregiudicato" il 20enne, cosa non corrispondente al vero.

Durante l'udienza, il pubblico ministero aveva comunque ridimensionato la richiesta della questura pavese, chiedendo ai giudici di applicare la sorveglianza 'semplice', ovvero senza provvedimenti come l'obbligo di dimora o altri simili. L'attivista aveva affermato che "l'obiettivo delle nostre azioni non violente è la salvaguardia del futuro", rispettando sempre le opere d'arte che venivano di volta in volta imbrattate.