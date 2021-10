Ancora proteste No greenpass: tafferugli con la polizia, 7 fermati

Ancora un corteo di protesta con il green pass ha cercato di sfilare nel centro di Milano sabato pomeriggio. Il gruppo, circa 4mila persone, hanno prima cercato di raggiungere il Comune Palazzo Marino. All’altezza dei bastioni di Porta Venezia, un gruppo di manifestanti ha tentato di indirizzare la testa del corteo verso piazza della Repubblica prossima alla Stazione Centrale. Le forze dell’ordine sono riuscite a scongiurare l’azione ed al momento il corteo prosegue lungo corso Buenos Aires.

I manifestanti hanno proseguito con un improvvisato itinerario costantemente monitorato dalle forze dell’ordine che sono riuscite ad evitare deviazioni verso obiettivi sensibili come la stazione ferroviaria ed il Palazzo della Regione.

I circa 4.000 manifestanti hanno quindi raggiunto piazzale Loreto dove sono stati contenuti dai reparti inquadrati della polizia di Stato e dei carabinieri che hanno scongiurato ulteriori tentativi di deviazione verso il centro cittadino. Nell’occasione, sono state fermate 3 persone ed accompagnate in questura per accertamenti in quanto resesi responsabili di resistenza verso personale delle forze dell’ordine.

Impossibilitati a raggiungere il centro, il corteo ha imboccato via Padova. Poi ha raggiunto viale Monza che sta percorrendo in direzione esterno città.

All’altezza dell’intersezione con via Giacosa, i reparti inquadrati hanno creato uno sbarramento intimando i manifestanti a terminare l’iniziativa peraltro non preavvisata. Parte dei manifestanti, incuranti dell’invito, ha cercato il contatto col personale di polizia cercando di forzare il cordone di polizia senza riuscire nell’intento. Nella circostanza, sono stati fermate altre 4 persone che hanno affrontato con violenza lo sbarramento delle forze dell’ordine.