No green pass a Milano sfondano blocchi polizia, paralizzano le strade e feriscono un agente

Un poliziotto e due manifestanti feriti durante il corteo no green pass (non autorizzato) di sabato 9 ottobre a Milano. Questo il bilancio dell'ennesima manifestazione contro la certificazione verde, che in questa occasione ha registrato momenti di tensione, con scontri davanti alla Stazione Centrale, tra grida e insulti.

Scontri con la polizia: un agente ferito

Dopo aver sfilato per il centro città, i partecipanti alla manifestazione si sono diretti verso piazza Duomo, riducendosi a circa mille persone. Qui l'accesso alla Galleria gli è stato impedito dal blocco della polizia di Stato. Negli scontri a rimanere ferito è stato agente; mentre due dei manifestanti - che occupavano la carreggiata in corso Venezia e piazza San Gioachino - sono dovuti ricorrere a cure mediche dopo essere stati urtati da due auto.

Quattro, invece, le persone fermate dalla polizia, che sta valutando se procedere con denunce o, eventualmente, arresti per i disordini di cui si sono rese responsabili. La scorsa settimana, quando un altro corteo contro il green pass si era svolto a Milano, erano finiti in manette cinque partecipanti.

Il corteo

La manifestazione - non preavvisata - era iniziata in piazza Fontana, vedendo la presenza di circa 5mila persone (questa la stima della questura).

I primi momenti di tensione si erano verificati in corso Buenos Aires, dove i no green pass hanno tentato in più punti di forzare i cordoni di polizia per raggiungere la Stazione Centrale. Dopo ripetuti tentativi, avevano raggiunto piazza Duca D'Aosta cercando di entrare, probabilmente, per bloccare i treni. Ma la Polfer lo ha impedito.

Fuori dalla stazione, i manifestanti hanno arrecato disagi al traffico, per poi dirigersi verso piazza Duomo, dove appunto si sono ridotti a un migliaio.