Nonni picchiati e minacciati con la pistola dal nipote cocainomane

È arrivato a puntare la pistola contro i propri nonni e a picchiarli per avere della cocaina. Per un questo un 20enne di Seregno (Mb) è stato arrestato dai carabinieri per estorsione, maltrattamenti e lesioni personali, anche nei confronti dei genitori.

Vittime delle aggressioni del ragazzo sia la nonna paterna, 80 anni, sia i nonni paterni, entrambi di 82 anni, e il padre 55enne, che da mesi venivano tormentati e maltrattati, tra continue minacce, angherie, vessazioni, insulti, pugni al muro e spintoni. "Sono io il boss", gridava il 20enne ai familiari per intimidirli. In un'occasione, poi, il giovane aveva scaraventato a terra il padre; mentre un'altra volta aveva distrutto i mobili nella casa della nonna.

Esasperata e terrorizzata dall'atteggiamento aggressivo e fuori controllo del ragazzo, che cambiava solo quando otteneva i soldi per comprarsi la droga, alla fine la famiglia lo ha denunciato. Durante il loro intervento, i militari hanno colto il giovane cocainomane in flagrante mentre stava minacciando i parenti con una replica di una pistola Beretta 92. Lunedì 5 giugno, su disposizione del Gip di Monza, il ragazzo è stato arrestato e portato in carcere.