Abusa della nipotina mentre dorme: nonno arrestato per violenza sessuale

L'avrebbe palpeggiata. Avrebbe abusato di lei mentre dormiva. Un uomo di 67 anni, italiano, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Bernareggio, in Brianza, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina adolescente, sua nipote.

L'indagine dei militari, coordinati dalla procura di Monza, è nata dalla denuncia presentata dalla mamma della vittima lo scorso marzo. La donna aveva raccontato che la giovane le aveva confidato, un paio di mesi prima, di essere stata abusata dal nonno paterno mentre si trovava in casa sua.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, le molestie erano avvenute mentre la vittima dormiva. Il 67enne, secondo quanto appurato dall'inchiesta, si sarebbe avvicinato a lei palpeggiandola e strusciandosi contro il suo corpo, tanto che la nipotina era scappata via fuggendo da sua mamma.

Qualche settimana dopo, poi, proprio la donna avrebbe raccontato tutto ai militari, dando il via agli accertamenti. L'uomo si trova ora in carcere e nelle prossime ore sarà ascoltato dagli inquirenti.