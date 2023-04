I domiciliari a Uss "motivati con 5 righe perché ha moglie e casa", ha detto Nordio alla Camera

Si difende, il ministro della giustizia Carlo Nordio, in un'informativa alla Camera giovedì pomeriggio, dalle accuse che gli sono arrivate da magistrati e avvocati dopo avere disposto accertamenti disciplinari sui tre giudici milanesi che a fine novembre 2022 avevano accordato gli arresti domiciliari per l'imprenditore russo Artem Uss, figlio di un potente oligarca vicino a Putin, fuggito in Russia il giorno dopo la concessione dell'estradizione negli Stati Uniti dove lo accusano di contrabbando di petrolio (e tecnologia militare, ma per questo reato l'estradizione non è stata concessa).

Il ministro ha in particolare respinto l'accusa d'interferenza verso i giudici, ribadendo che l'azione disciplinare rientra pienamente nelle prerogative del ministero della giustizia. In particolare, il ministero ha dapprima sollecitato che venisse mantenuta la custodia cautelare in carcere, poi non è più intervenuto perché, come ha detto Nordio ai deputati, "non ha alcuna competenza, né oneri di controllo sull'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale adottato da una corte". E ha aggiunto che "l'ipotesi contraria confliggerebbe non solo col principio costituzionale della divisione dei poteri ma con la ripetuta e sacrosanta affermazione dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura".

Diverso il discorso sull'azione disciplinare, che Nordio ha difeso affermando che il ministero "esercita le sue prerogative per verificare la conformità del comportamento dei magistrati al dovere di diligenza". E ha aggiunto: "È dovere del ministero procedere con gli stessi criteri con cui i pm inviano l'informazione di garanzia ai cittadini nei cui confronti svolgono le indagini", altrimenti non sarebbe rispettato un principio di eguaglianza.

Entrando poi nel merito, Nordio ha affermato che gli Stati Uniti erano rimasti "esterrefatti" dai domiciliari concessi a Uss, che anche la procura generale aveva provato "a scongiurare evidenziando in quattro dettagliate pagine l'altissima pericolosità di fuga del soggetto". E ha aggiunto: "Invito a confrontare le motivate osservazioni espresse dalla procura generale di Milano con le cinque righe con cui la Corte d'Appello ha deciso che Uss può essere scarcerato col braccialetto elettronico perché ha una casa e una moglie".

Verso il congelamento dei beni

Non è tutto. Il ministro della giustizia ha reso noto che sono in corso approfondimenti per attivare, eventualmente, il congelamento dei beni in Italia di Artem Uss. Intanto il ministero dell'interno sta compiendo accertamenti sul braccialetto elettronico: sembra infatti che l'ultimo segnale registrato sia delle 13.52 del giorno dell'evasione, mentre l'allarme sarebbe arrivato "diversi minuti dopo". In precedenza l'allarme del braccialetto di Uss aveva suonato circa venti volte, ma per Fastweb, la società che lo produce, questo è semmai indice che l'apparecchio funziona bene. E infine Nordio ha ricordato che anche la Federazione Russa aveva chiesto l'estradizione per Uss. "Poi il 4 aprile, non so se per beffa, la procura generale della Federazione Russa ha comunicato che rinunciava all'estradizione. Certo, il signor Uss aveva già fatto ritorno a casa".