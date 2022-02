Le notizie di cronaca potranno essere date solo dal procuratore. La stretta

Solo il procuratore della repubblica potrà fornire informazioni ai giornalisti sui procedimenti penali in corso. Anche a Milano trova quindi applicazione la nuova normativa sulla presunzione d'innocenza sollecitata dal ministro della giustizia Marta Cartabia e promossa in Parlamento dal deputato Enrico Costa (Azione). Una pesantissima stretta sulle comunicazioni tra le forze dell'ordine e gli operatori dell'informazione, già da più parti criticata: in realtà si è trattato di recepire, con qualche anno di ritardo, una direttiva dell'Unione europea, ma molti hanno fatto notare che, vista la presunzione d'innocenza già sancita dalla nostra Costituzione, si sarebbe potuto recepirla in altri modi.

L'applicazione della direttiva del ministro è demandata alle singole procure ed ora quella milanese si adegua in modo letterale. Lo fa con una comunicazione emanata martedì 8 febbraio dal procuratore facente funzione di Milano, Riccardo Targetti, e distribuita ai procuratori aggiunti, ai pm, al procuratore generale, al presidente dell'ordine degli avvocati, al questore e ai vertici delle forze dell'ordine.

D'ora in avanti, le informazioni sui procedimenti penali in corso (quelli per i quali vi sia già stata l'iscrizione nel registro delle notizie di reato) potranno essere forniti esclusivamente dal procuratore della repubblica, attraverso conferenze stampa o comunicati stampa dell'autorità giudiziaria o anche delle forze dell'ordine, purché autorizzate dal procuratore stesso. Targetti è molto chiaro nell'affermare che, al di fuori di questi casi, nessuno potrà fornire notizie.

Le notizie, inoltre, potranno essere diffuse soltanto a due precise condizioni: se sono necessarie per proseguire le indagini oppure se ricorrono ragioni di pubblico interesse. Infine, sempre seguendo la nuova normativa voluta dal ministro Cartabia, spariranno i nomi dei magistrati titolari del fascicolo.

Le critiche alla legge sulla presunzione d'innocenza

Dopo l'approvazione avvenuta a metà dicembre 2021, il procuratore generale della Cassazione, Giovanni Salvi, aveva commentato che "informare l'opinione pubblica non è manifestazione della libertà di espressione del magistrato, ma è un preciso dovere di ufficio, come più volte affermato anche dalle fonti europee". Il procuratore della repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, già all'autorità nazionale anticorruzione, aveva affermato che "norme così rigorose potranno limitare il diritto degli operatori dell'informazione all'accesso alle notizie e persino, per una non voluta eterogenesi dei fini, incentivare la ricerca di esse attraverso canali diversi, non ufficiali e perfino non legittimi". In parole più semplici, secondo Cantone questa legge potrebbe indurre i giornalisti a bussare più spesso a porte secondarie (nelle procure, nelle questure e così via).

Vittorio Ferraresi, del Movimento 5 Stelle, ex sottosegretario alla giustizia nei governi di Giuseppe Conte, nell'aula della Camera aveva afffermato che si sarebbe rischiata "una selezione a monte delle notizie facendo passare solo quelle favorevoli". E il presidente dell'ordine dei giornalisti Carlo Bartoli si era detto di preoccupazione per un provvedimento "che concentra nelle mani di una sola persona, il procuratore della Repubblica, la possibilità di scelta di quali notizie l'opinione pubblica debba conoscere e quali no, senza alcun controllo o bilanciamento di sorta, con il rischio di pericolosi bavagli".