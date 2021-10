Corteo illegale novax e No greenpass: 5 persone arrestate a Milano

Ennesima manifestazione non autorizzato in città

Alta tensione, sabato sera a Milano, per l'ennesimo corteo No greenpass non autorizzato e illegale. Sono 5 le persone arrestate per resistenza a pubblico ufficiale e che verranno processate lunedì mattina per direttissima in Tribunale. Sono i primi arresti effettuati nel capoluogo lombardo per le ormai consuete manifestazioni di novax e No Green pass che vengono organizzate ogni sabato.

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, degli 11 manifestanti portati in questura per essere identificati e per una serie di accertamenti: di questi, su disposizione del pm di turno Ilaria Perinu, 5 sono agli arresti. Le indagini sul corteo di sabato saranno coordinate da Alberto Nobili, il responsabile dell'antiterrorismo milanese, nel contesto di una ben più ampia inchiesta che vede i novax e i No greenpass come stabili antagonisti e tra le loro fila sempre più tentativi di infiltrazioni di persone militanti nei partiti di estrema destra o di estrema sinistra.

Un'inchiesta per cui per ogni manifestazione finiscono denunciate e indagate una serie di persone, 41 solo per quella del 25 settembre, come riportano le agenzie.