Non c'è nessuna protesta novax davanti al Tribunale di Milano

Nessuna criticità e (per il momento) non c'è nessun presidio novax davanti al tribunale di Milano per il primo giorno di green pass obbligatorio sui luoghi di lavoro.

L'area è comunque presidiata da polizia e carabinieri, le forze dell'ordine sono pronte a intervenire nel caso in cui i manifestanti si palesassero e volessero provare a entrare nel palazzo di giustizia. Per il momento la situazione è tranquilla anche sotto il profilo dei mezzi pubblici dato che sia Atm che Trenord non registrano criticità.

La "prima prova" della certificazione verde, comunque, è stata superata brillantemente all'interno del tribunale: procedono senza intoppi gli ingressi di magistrati e personale amministrativo. Lo stesso può dirsi anche per i varchi da cui accedono avvocati, consulenti e testimoni.