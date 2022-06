Così la 'ndrangheta gestiva centrali idroelettriche in Romania

Quattro milioni di euro sequestrati e diversi arresti, di cui uno anche in Lombardia, a Bergamo. Questo l'esito dell'operazione della guardia di finanza, denominata 'black fog', che fa sequito all'indagine che del 2018 che aveva portato all'arresto di un imprenditore a Bologna. Gli investigatori hanno ricostruito gli spostamenti di denaro riconducibile alla cosca 'ndranghedista degli Iamonte, egemone nella zona di Reggio Calabria ma presente anche nel nord Italia, con una vera e propria 'locale' a Desio (Mb), arrivando all'esecuzione di misure cautelari disposte dal tribunale di Bologna ed eseguite da 50 militari, anche di Milano.

Tutto era partito proprio dall'arresto, nel Bolognese, dell'imprenditore 48enne, vicino alla 'ndrina. Al loro arrivo - raccontano i finanzieri a MilanoToday - l'uomo si era fatto trovare in abbigliamento intimo e con un cellulare in mano. Ma il letto sfatto dell'arrestato non è sfuggito all'attenzione degli investigatori, i quali, nascosto tra le lenzuola, avevano trovato un secondo smartphone. Dalle analisi di messaggi e chiamate si è aperto un mondo: i tentacoli della 'nebbia calabra', questo il nome della prima operazione che aveva portato all'arresto del 48enne, arrivavano anche all'estero. E la seconda inchiesta, 'black fog', ha ricostruito queste estensioni grazie anche a perquisizioni, intercettazioni e rogatorie.

Se 'nebbia calabra' aveva permesso di risalire a cospicui investimenti all’estero effettuati dall'indagato grazie alla connivenza e all'aiuto di non pochi colletti bianchi legati al mondo della finanza e dell'imprenditoria attivi nel nord est dell'Italia, con 'black fog' il quadro è stato completato: numerosi indizi hanno portato a fare luce sulla gestione occulta da parte del 48enne di due centrali idroelettriche in Romania, in grado di generare redditi per 2 milioni di euro all’anno, sulla presenza di conti in banche svizzere (con 1,6 milioni di dollari poi spostati a San Marino), investimenti in titoli statunitensi (poi movimentati tramite bonifici 'mascherati' da finanziamenti fra società estere per 15 milioni di euro) e sul possesso di immobili di lusso in Bulgaria.

Le fiamme gialle hanno chiesto e ottenuto il sequestro dei beni all'estero, per poi arrestare nuovamente, per trasferimento fraudolento di valori aggravato dal metodo mafioso, l'imprenditore, che in primo grado era stato condannato a 8 anni. Ad essere sequestrati in via preventiva il capitale sociale di una società italiana, il saldo di due conti esteri (romeno e svizzero), le quote societarie di due imprese romene, tre conti correnti e due case a Sofia (Bulgaria). Nel 2018 a Bologna, invece, era stata sequestrata la tabaccheria che l'uomo aveva intestato alla figlia: i fondi per metterla in piedi, come avevano messo in luce i finanzieri, arrivavano direttamente dalla 'locale' di Desio. Ad essere arrestato e messo ai domiciliari a Bergamo un 50enne accusato di intestazione fittizia aggravata da metodo mafioso.