Incendio azienda chimica di Novara, nuvola di fumo sul Milanese

Si è dispersa verso nord-est (verso Milano) la nube di fumo nero provocata dall'incendio che mercoledì mattina ha devastato la Kemi, ditta di di San Pietro Mosezzo (Novara) che produce vernici, coloranti e solventi.

L'alta colonna di fumo nero era visibile da diversi chilometri di distanza e successivamente i venti l'hanno spinta prima verso Novara e poi verso l'hinterland di Milano. Non si tratta di una nube tossica, come rimarcato da Arpa Piemonte. "Le misure evidenziano assenza di monossido di carbonio e presenza di idrocarburi non metanici in concentrazioni nella norma".

Incendio alla ditta di vernici: cos'è successo

Le fiamme sono divampate prima delle 7.30 e hanno avvolto e devastato il capannone dell'aziende di via Marelli. Il rogo è stato domato dai vigili del fuoco nella tarda mattinata, per le procedure di spegnimento sono stati impiegati prevalentemente liquidi schiumogeni, come riportato da NovaraToday.

L'area industriale di San Pietro Mosezzo, nel raggio di circa 500 metri dall'azienda chimica che ha preso fuoco, è stata evacuata. Non risultano invece al momento blocchi del traffico nella zona. Secondo le prime informazioni, inoltre, non ci sarebbero feriti: i dipendenti che si trovavano all'interno della ditta, 30 persone, al momento dello scoppio dell'incendio sarebbero infatti riusciti a uscire.