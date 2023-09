Bomba d'acqua a Milano, sottopassi allagati e partita rinviata di mezz'ora

Bomba d'acqua su Milano sabato 23 settembre, nel primo pomeriggio. Un violento acquazzone (previsto con tanto di allerta arancione) si è abbattuto sulla città e sull'hinterland, così come nella zona della Brianza, dopo le due, con grandinate. Ci sono stati alcuni disagi per la viabilità. In particolare, un'automobile è rimasta bloccata nel sottopasso di viale Scarampo, in zona Portello, che si è allagato.

A causa del temporale, il fischio d'inizio di Milan-Verona, previsto inizialmente al Meazza alle tre, è stato rinviato alle 3.25 dopo la consueta verifica del campo da parte del direttore di gara e i due capitani, Leao e Faraoni.

Nel pomeriggio di venerdì 22 settembre una tromba d'aria si era abbattuta tra Rho e Pregnana Milanese, provocando la caduta di numerosi alberi e qualche tetto scoperchiato, con diversi interventi sul posto della protezione civile e dei vigili del fuoco.