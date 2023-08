Entra "nuda" nel ristorante in centro a Milano e aggredisce tutti

È entrata da Five Guys in via Dante a seno scoperto, poi ha iniziato a insultare i dipendenti e a mettere a soqquadro il negozio. L'epilogo? È stata denunciata per danneggiamento, lesioni e atti contrari alla pubblica decenza. È successo nel caldo pomeriggio di domenica 13 agosto.

Tutto è iniziato una manciata di minuti prima delle 17 quando la ragazza, una 28enne di El Salvador, è entrata nel ristorante nel pieno centro di Milano a seno scoperto. Senza un reale motivo ha iniziato a inveire contro i dipendenti del fast food per poi aggredire fisicamente due camerieri di 24 e 25 anni. Immediatamente è scattata la chiamata al 112, sul posto è intervenuta la polizia che ha bloccato la donna e l'ha accompagnata al Policlinico per un consulto psichiatrico.

Successivamente la 28enne è stata accompagnata in questura e indagata a piede libero. Non è il suo primo reato, secondo quanto trapelato la 25enne, in Italia con regolare permesso di soggiorno, avrebbe diversi precedenti a carico.