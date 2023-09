Nuda per strada chiede ai passanti di fare sesso, poi aggredisce gli agenti: "Ho bevuto rum"

Ha seminato il panico in centro città, a Varese, girando nuda e chiedendo ai passanti di fare sesso con lei. Poi, non contenta, ha aggredito gli agenti. Protagonista della follia, andata in scena lunedì nel cuore della città lombarda, tra via Veratti e via Broggi, una 31enne.

La donna è sta trovata nuda da una volante della polizia mentre importunava chiunque trovasse a tiro. E dopo aver urlato di tutto contro i passanti e aver danneggiato le auto in sosta, è venuto il turno degli agenti. Alla vista dei poliziotti, infatti, la ragazza si è scagliata anche contro di loro, aggredendoli fisicamente e poi urlando: "Sono sieropositiva, vi sputo addosso". In questura lo "show" è andato avanti, con la 31enne che ha preso a testate i muri, urinando in camera di sicurezza.

Arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, la donna è poi stata processata per direttissima. In aula ha dichiarato di avere problemi legati alla sua dipendenza da cannabinoidi e alcool e ha spiegato di aver "bevuto rum", visto che per lei questo "è un periodo difficile". Il giudice ha convalidato l’arresto e ha applicato l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e l'obbligo di dimora nel comune di residenza.