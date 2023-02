Ragazzo si barrica nel bagno del treno nudo: caos a bordo

Si è chiuso in bagno e si è barricato nella toilette del convoglio, nudo, bloccando la corsa. Un gesto che a un 22enne originario di Trento è costato una denuncia per interruzione di pubblico servizio. È successo alla stazione di Seregno, in Brianza, nel pomeriggio di martedì 7 febbraio. E a intervenire è stata la polizia di Stato impegnata in un controllo presso le stazioni ferroviarie della provincia insieme alla sezione polizia ferroviaria di Monza e del reparto prevenzione crimine di Milano.

La richiesta è giunta intorno alle 16.30 con la segnalazione di una persona che si era barricata nella toilette del treno regionale 25061 diretto a Milano Porta Garibaldi, costringendo il capotreno a interrompere la prosecuzione della tratta. Gli agenti sono così saliti sul convoglio e hanno cercato di riportare il giovane alla calma. L'uomo, secondo quanto ricostruito, dalla toilette urlava e pronunciava delle frasi sconnesse fino poi a smettere di parlare tanto da far pensare ai poliziotti che fosse stato colto da un malore.

Dopo aver forzato la porta, i poliziotti hanno trovato il giovane completamente nudo ed accasciato che continuava a farfugliare frasi senza senso. Il 22enne è stato visitato dal personale del 118 giunto in stazione e dal suo passato, in seguito agli accertamenti, sono emersi numerosi precedenti di polizia per danneggiamento, in un caso anche seguito da incendi, guida in stato di ebbrezza con conseguente incidente con feriti, resistenza a pubblico ufficiale, oltraggio, interruzione di pubblico servizio, ubriachezza molesta e assunzione di sostanze stupefacenti.

Il 22enne è stato poi accompagnato in questura e denunciato. Il questore ha attivato la divisione anticrimine per l’emissione nei suoi confronti della misura di prevenzione del foglio di via per tre anni.