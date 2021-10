L'uomo che pubblica il numero della ex sulle chat erotiche: finisce male (per entrambi)

Pubblica il numero della sua ex moglie sui siti d'incontri erotici e lei viene subissata di telefonate e messaggi tanto da essere costretta a cambiar numero. Protagonista un 42enne milanese, che si è voluto "vendicare" così della ex compagna, una donna della provincia di Ancona.

Come riporta AnconaToday, l’indagine dei carabinieri di Falconara è partita nel mese di agosto, quando la donna aveva dovuto cambiare numero proprio per le innumerevoli richieste che le arrivavano ad ogni ora del giorno e della notte. La vittima, prima di rivolgersi ai militari, aveva scoperto la presenza del proprio numero di telefono su diversi siti di annunci per incontri a sfondo sessuale, accanto a foto di donne nude e pose a luci rosse. Lei stessa aveva provato a contattare invano vari amministratori dei siti web, richiedendo l’immediata cancellazione degli inserti.

A quel punto, dopo aver capito che non avrebbe risolto nulla, si è rivolta ai carabinieri. I militari hanno quindi avviato una serie di accertamenti informatici attraverso i quali hanno verificato che l'uomo dietro quel gesto era proprio l’ex marito della donna. Nonostante la separazione tra i due non fosse stata particolarmente litigiosa, il 42enne non era riuscito a farsi una ragione di quell'allontanamento e, ancor di più, del fatto che lei si fosse rifatta una vita.

Adesso deve rispondere delle accuse di sostituzione di persona, molestie e trattamento illecito di dati personali.